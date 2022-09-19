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3 часа назад

Блогер Ивлеева назвала поцелуй с Элджеем "прогревом к своему авторскому курсу"

Газета.Ru

Блогер Настя Ивлеева прокомментировал свой поцелуй с бывшим мужем Элджеем. Этим она поделилась в социальных сетях.

Ивлеева назвала поцелуй с Элджеем "прогревом к своему курсу"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ивлеева пошутила, что поцелуй с экс-супругом — прогрев к ее авторскому курсу «Как остаться с бывшим друзьями». «Бузеныш уже внесла предоплату», — написала блогер. Под публикацией с экс-супругом телеведущая заявила, что дружба между бывшими партнерами существует.

Рэпер и блогер поженились в сентябре 2019 года. В 2021-м Ивлеева заявила о разводе с певцом. Несмотря на расставание, знаменитости часто проводят время вместе.

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