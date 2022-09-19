Ивлеева назвала поцелуй с Элджеем "прогревом к своему курсу"

Блогер Настя Ивлеева прокомментировал свой поцелуй с бывшим мужем Элджеем. Этим она поделилась в социальных сетях.
Ивлеева пошутила, что поцелуй с экс-супругом — прогрев к ее авторскому курсу «Как остаться с бывшим друзьями». «Бузеныш уже внесла предоплату», — написала блогер. Под публикацией с экс-супругом телеведущая заявила, что дружба между бывшими партнерами существует.
Рэпер и блогер поженились в сентябре 2019 года. В 2021-м Ивлеева заявила о разводе с певцом. Несмотря на расставание, знаменитости часто проводят время вместе.