Ивлеева назвала поцелуй с Элджеем "прогревом к своему курсу"

Блогер Настя Ивлеева прокомментировал свой поцелуй с бывшим мужем Элджеем. Этим она поделилась в социальных сетях.

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Ивлеева пошутила, что поцелуй с экс-супругом — прогрев к ее авторскому курсу «Как остаться с бывшим друзьями». «Бузеныш уже внесла предоплату», — написала блогер. Под публикацией с экс-супругом телеведущая заявила, что дружба между бывшими партнерами существует.