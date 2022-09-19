Нюша рассказала о провальной попытке купить дом

Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) стала гостьей YouTube-шоу Светланы Бондарчук “Света вокруг света”. Звезда рассказала, почему у нее, несмотря на хороший доход, нет своего дома.

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По словам артистки, она вместе с мужем-бизнесменом Игорем Сивовым долго искала подходящий вариант недвижимости в России. Потом звездная пара решила приобрести дом за границей – для удобства путешествий по миру. Но и расширение покупательского горизонта не привело к сделке.

Нюша призналась, что не может объяснить, почему несмотря на все попытки их семья не может найти свой дом. Однако отказываться от идеи приобретения недвижимости не собирается.

“Все равно важно в какой-то момент осесть. (…) Может быть, это тоже связано с неким поиском себя, вот это вот заземление”, — резюмировала собеседница Светланы.