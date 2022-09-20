Ведущая шоу «Орел и решка» Анастасия Ивлеева объяснила свой поцелуй с экс-мужем Элджеем на его концерте. Информацию об этом предоставил Telegram-канал «СтарХит».

Под конец песни «360» блогерша забралась на сцену к бывшему возлюбленному и слилась с ним в страстном поцелуе под восторженные возгласы фанатов. Этот эпизод подогрел слухи о воссоединении звездной пары. Ивлеева прокомментировала свой поступок и не упустила возможности подколоть Ольгу Бузову и Ксению Бородину.