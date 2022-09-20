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1 час назад

Ивлеева иронично объяснила свой поцелуй с бывшим мужем Элджеем

Слово и Дело

Ведущая шоу «Орел и решка» Анастасия Ивлеева объяснила свой поцелуй с экс-мужем Элджеем на его концерте. Информацию об этом предоставил Telegram-канал «СтарХит».

Под конец песни «360» блогерша забралась на сцену к бывшему возлюбленному и слилась с ним в страстном поцелуе под восторженные возгласы фанатов. Этот эпизод подогрел слухи о воссоединении звездной пары. Ивлеева прокомментировала свой поступок и не упустила возможности подколоть Ольгу Бузову и Ксению Бородину.

Телеведущая опубликовала ироничный пост, в котором описала случившееся как «прогрев к авторскому курсу «Как остаться с бывшим друзьями», после чего добавила: «Бузеныш уже внесла предоплату».

Звёзды,Видео,Анастасия Ивлеева,Ксения Бородина,Ольга Бузова,
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