Муж Нюши впервые прокомментировал измену

"Вы вправе говорить все, что хотите. Злость, ненависть — это же не про меня, мою семью, это про вас. Мы приняли оба решение не просто рассказать, а показать на своем примере, что есть вещи в нашей жизни, которые можно принимать по-другому: не разрывать, не посылать, а посмотреть, о чем эта ситуация".