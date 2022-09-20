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3 часа назад

Муж Нюши впервые прокомментировал измену

Мария Иглина

Некоторое время назад певица Нюша в интервью Светлане Бондарчук призналась, что совсем недавно она пережила измену со стороны мужа бизнесмена Игоря Сивова.

После этой новости поклонники артистки затравили мужчину в социальных сетях. И тогда Сивов прервал молчание и написал пост:

"Вы вправе говорить все, что хотите. Злость, ненависть — это же не про меня, мою семью, это про вас. Мы приняли оба решение не просто рассказать, а показать на своем примере, что есть вещи в нашей жизни, которые можно принимать по-другому: не разрывать, не посылать, а посмотреть, о чем эта ситуация".

Ранее Нюша призналась в измене мужа.

Звёзды,Видео,Игорь Сивов,Светлана Бондарчук,
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