Актер Сильвестр Сталлоне опубликовал серию совместных снимков с бывшей женой моделью Дженнифер Флавин, тем самым спровоцировав слухи об их воссоединении. Фотографии артист опубликовал на своей странице в социальных сетях.

На одном из снимков бывшие супруги держатся за руки, а на другом позируют их дочери София, Систин и Скарлет. Вот, что Сталлоне написал под фотографиями:

"Замечательно..."

Напомним, что в конце августа Дженнифер Флавин подала на развод с Сильвестром Сталлоне после 25 лет брака. Модель обвинила супруга в растрате семейного бюджета. Однако позже Сталлоне объяснил, что они пошли "в разных направлениях", и добавил, что не расходовал их общие сбережения.