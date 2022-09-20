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12 минут назад

Модель Анастасия Решетова похудела на 10 килограммов и показала фигуру

Диана Товсепова

Экс-возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова рассказала в соцсетях о том, что похудела на 10 килограммов.

Модель Анастасия Решетова похудела на 10 килограммов и показала фигуру
Фото: СоцсетиСоцсети

«Сегодня я стала на 10 кг худее, чем в мае», — подписала фото Анастасия.

Соцсети

Анастасия Решетова в 2014 году получила титул «1-я Вице-мисс России». Чуть позже она познакомилась с популярным рэпером Тимати. Роман развивался стремительно. В 2019 году Анастасия родила сына Ратмира. Звезда рассказывала, что долго не могла вернуть форму, которой могла похвастаться до беременности. В мае 2022 года девушка решила заняться регулярным спортом и отказалась от неправильного питания.

Ранее мы писали о том, как Решетова борется со старением.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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