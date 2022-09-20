Модель Анастасия Решетова похудела на 10 килограммов и показала фигуру

Анастасия Решетова в 2014 году получила титул «1-я Вице-мисс России». Чуть позже она познакомилась с популярным рэпером Тимати. Роман развивался стремительно. В 2019 году Анастасия родила сына Ратмира. Звезда рассказывала, что долго не могла вернуть форму, которой могла похвастаться до беременности. В мае 2022 года девушка решила заняться регулярным спортом и отказалась от неправильного питания.