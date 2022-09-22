Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Любовь или дружба: что происходит в отношениях Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо

Inc-Newsиещё 2

В последнее время актер Леонардо ДиКаприо и модель Джиджи Хадид часто бывают на различных мероприятиях вместе, что тут же спровоцировали слухи о романе.

Любовь или дружба: что происходит в отношениях Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо
Фото: Inc-NewsInc-News

Однако, чем дальше, тем меньше поклонники верят в то, что речь действительно идет о романе. Знаменитости давно знакомы между собой, и несколько совместных выходов свет едва ли могут указывать на любовные отношения.

Даже отец модели бизнесмен Мухаммед Хадид считает, что у его дочери с Леон обычная дружба и не более того.

Психологи и голливудские хроникеры так же сомневаются в серьезности намерений ДиКаприо, не так давно расставшегося с очередной молодой пассией в лице Камилы Морроне и едва ли спешащий сразу связывать себя отношениями.

В пользу обычной дружбы говорит и то, как Лео и Джиджи ведут себя на публике, не позволяя никаких проявлений страсти.

Другое дело, что точно также вели себя в такой ситуации многие звезды. А потом обручальные кольца на их пальцах говорили о том, что они уже женаты.

Так что, несмотря на то, что версия дружбы между Хадид и ДиКаприо преобладает, в этой истории еще не все ясно.

Звёзды,Леонардо ДиКаприо,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители