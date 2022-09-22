Любовь или дружба: что происходит в отношениях Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо

В последнее время актер Леонардо ДиКаприо и модель Джиджи Хадид часто бывают на различных мероприятиях вместе, что тут же спровоцировали слухи о романе.

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Однако, чем дальше, тем меньше поклонники верят в то, что речь действительно идет о романе. Знаменитости давно знакомы между собой, и несколько совместных выходов свет едва ли могут указывать на любовные отношения.

Даже отец модели бизнесмен Мухаммед Хадид считает, что у его дочери с Леон обычная дружба и не более того.

Психологи и голливудские хроникеры так же сомневаются в серьезности намерений ДиКаприо, не так давно расставшегося с очередной молодой пассией в лице Камилы Морроне и едва ли спешащий сразу связывать себя отношениями.

В пользу обычной дружбы говорит и то, как Лео и Джиджи ведут себя на публике, не позволяя никаких проявлений страсти.

Другое дело, что точно также вели себя в такой ситуации многие звезды. А потом обручальные кольца на их пальцах говорили о том, что они уже женаты.