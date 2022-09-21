Леди Гагу перепутали с дрэг-квин во время концерта

Охранник 36-летней американской певицы и актрисы Леди Гаги перепутал артистку с дрэг-квин Пенелопой Джин во время концерта в Майами. Об этом сообщает The Independent.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Инцидент произошел 17 сентября во время выступления поп-знаменитости в американском штате Флорида, которое позже было отменено из-за грозы. По словам Джин, поклонники спутали ее с исполнительницей, а охранник Гаги, будучи уверенным в том, что перед ним певица, следовал за ней, стараясь защитить от толпы.