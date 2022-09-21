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2 часа назад

Охранник Леди Гаги перепутал артистку с дрэг-квин во время концерта

Lenta.ruиещё 1

Охранник 36-летней американской певицы и актрисы Леди Гаги перепутал артистку с дрэг-квин Пенелопой Джин во время концерта в Майами. Об этом сообщает The Independent.

Леди Гагу перепутали с дрэг-квин во время концерта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел 17 сентября во время выступления поп-знаменитости в американском штате Флорида, которое позже было отменено из-за грозы. По словам Джин, поклонники спутали ее с исполнительницей, а охранник Гаги, будучи уверенным в том, что перед ним певица, следовал за ней, стараясь защитить от толпы.

В какой-то момент дрэг-квин удалось перекричать фанатов артистки, и она заявила, что не Гага, а «трансвестит», после чего повернулась к охраннику, который, по ее словам, был очень растерян.

Звёзды,Стефани Джерманотта,
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