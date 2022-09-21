Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
1 час назад

Агата Муцениеце рассказала, что свадьба ее экс-супруга Прилучного оказалась сюрпризом

runews24.ruиещё 3

Агата Муцениеце рассказала, как узнала о свадьбе бывшего супруга Павла Прилучного с Зепюр Брутян. Этим она поделилась со зрителями YouTube шоу «Сама Меньшова».

Муцениеце рассказала, что свадьба Прилучного оказалась сюрпризом
Фото: runews24.rurunews24.ru

33-летняя актриса дала комментарий о громкой свадьбе Павла, сообщив, что она стала полным сюрпризом. Об отношениях экс-супруга Агата знала давно, но о свадьбе узнала день в день от знакомых.

«Я нахожусь в ловушке в том смысле, что в любых обстоятельства информация до меня долетает всегда: либо друзья звонят, либо еще кто. Люди почему-то считают, что я должна знать»,

- сказала Муцениеце.

Актриса заявила, что на день, когда состоялась свадьба, еще зимой у них с Прилучным и двумя детьми была запланирована совместная поездка в Дубай. Одна такая поездка уже состоялась ранее, и всем понравилось.

«Мы собирались в августе повторить. Но почему-то Паша отказался. Странно, почему, я не могу понять», - пошутила актриса, осознав причину отказа.

Звёзды,Агата Муцениеце,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители