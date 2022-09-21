Муцениеце рассказала, что свадьба Прилучного оказалась сюрпризом

Агата Муцениеце рассказала, как узнала о свадьбе бывшего супруга Павла Прилучного с Зепюр Брутян. Этим она поделилась со зрителями YouTube шоу «Сама Меньшова».

Фото: runews24.ru runews24.ru

33-летняя актриса дала комментарий о громкой свадьбе Павла, сообщив, что она стала полным сюрпризом. Об отношениях экс-супруга Агата знала давно, но о свадьбе узнала день в день от знакомых.

«Я нахожусь в ловушке в том смысле, что в любых обстоятельства информация до меня долетает всегда: либо друзья звонят, либо еще кто. Люди почему-то считают, что я должна знать»,

- сказала Муцениеце.

Актриса заявила, что на день, когда состоялась свадьба, еще зимой у них с Прилучным и двумя детьми была запланирована совместная поездка в Дубай. Одна такая поездка уже состоялась ранее, и всем понравилось.