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53 минуты назад

Модель plus-size Эшли Грэм снялась в "голом" комбинезоне с перьями

Газета.Ru

Модель plus-size Эшли Грэм опубликовала серию фотографий в "голом" комбинезоне. Снимками она поделилась в социальных сетях. 34-летняя Эшли Грэм устроила фотосессию на улице и снялась в прозрачном комбинезоне с перьями и черном боди. Образ дополнили босоножки на высоком каблуке.

Эшли Грэм снялась в "голом" комбинезоне с перьями
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Модели сделали укладку с голливудскими локонами и вечерний макияж со стрелками. Фотографии были сделаны в автомобиле и лифте отеля. Эшли Грэм прилетела в Милан, по всей видимости, для участия в ежегодной Неделе моды.

В январе 2022 года Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако уже в мае модель вернулась к работе. Впервые о своей беременности модель рассказала в июле 2021 года, показав в личном блоге фото с округлившимся животом.

Эшли Грэм снялась обнаженной для Spanx и запустила коллаборацию с брендом нижнего белья Knix.

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