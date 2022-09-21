Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
1 час назад

Рита Ора впервые рассказала о тайном браке с Тайкой Вайтити

Газета.Ruиещё 1

Певица Рита Ора впервые рассказала о своем браке с режиссером Тайкой Вайтити после того, как пара тайно поженилась этим летом. Ее слова цитирует Daily Mail.

Рита Ора впервые рассказала о тайном браке с Тайкой Вайтити
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исполнительница поделилась, что она «по уши влюблена» в супруга, и планирует еще одну большую свадьбу в Лондоне для друзей и семьи. «Мои родители были вместе более 30 лет, поэтому для меня это всегда было связано с любовью. так что я действительно счастлива, что нашла такого партнера», — говорит Ора.

Певица назвала Вайтити «забавным и милым» и добавила, что действительно счастлива в отношениях с ним.

Ора и Вайтити тайно поженились в августе этого года. Избранники начали встречаться в прошлом году и некоторое время скрывали свой роман.

Звёзды,Рита Ора,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители