Рита Ора впервые рассказала о тайном браке с Тайкой Вайтити

Певица Рита Ора впервые рассказала о своем браке с режиссером Тайкой Вайтити после того, как пара тайно поженилась этим летом. Ее слова цитирует Daily Mail.

Исполнительница поделилась, что она «по уши влюблена» в супруга, и планирует еще одну большую свадьбу в Лондоне для друзей и семьи. «Мои родители были вместе более 30 лет, поэтому для меня это всегда было связано с любовью. так что я действительно счастлива, что нашла такого партнера», — говорит Ора.