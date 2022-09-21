Брук Шилдс оголила грудь в откровенном нижнем белье

57-летняя американская актриса и модель Брук Шилдс снялась в откровенной фотосессии. Соответствующие снимки появились в аккаунте знаменитости.

В 1980-х годах Шилдс была настоящей красоткой, однако и сейчас звезда находится в прерасной форме. Так, Брук приняла участие в рекламной съемке нижнего белья бизнесвумен Ким Кардашьян.