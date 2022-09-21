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1 час назад

Брук Шилдс оголила грудь в откровенном нижнем белье

WomanHit.ru

Звезда поразила поклонников своей фигурой.

Брук Шилдс оголила грудь в откровенном нижнем белье
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

57-летняя американская актриса и модель Брук Шилдс снялась в откровенной фотосессии. Соответствующие снимки появились в аккаунте знаменитости.

В 1980-х годах Шилдс была настоящей красоткой, однако и сейчас звезда находится в прерасной форме. Так, Брук приняла участие в рекламной съемке нижнего белья бизнесвумен Ким Кардашьян.

Поклонники актрисы отметили, что она шикарно выглядит в любом возрасте. «Горячо», «Это безумно прекрасно», «Выглядите прекрасно», — написали в комментариях фолловеры.

Звёзды,Ким Кардашьян,
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