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1 час назад

Певица Рита Дакота рассказала о лечении отца от алкоголизма

Мария Иглина

Певица Рита Дакота давно призналась подписчикам, что ее отец Сергей страдает от алкогольной зависимости и от запрещенных веществ. И недавно артистка рассказала, что он принял решение отказаться от прохождения реабилитации.

Рита Дакота рассказала о лечении отца от алкоголизма
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

Дакота рассказала, что последние несколько лет ее отец был "в завязке", но в августе текущего года он сорвался и вновь стал злоупотреблять алкоголем. На фоне этого он потерял работу и его попросили покинуть съемную квартиру.

После долгих уговоров певица смогла отправить отца на реабилитацию, но спустя время он все же отказался от лечения. Рита Дакота призналась, что приняла его решение и, несмотря на это, их отношения на данный момент идеальны.

Ранее стало известно, что Боня попала в больницу после восхождения на гору.

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