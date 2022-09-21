Внешность Мадонны на новых фото папарацци вызвала споры

Внешность американской поп-исполнительницы Мадонны на новых фото папарацци вызвала споры в сети. Соотвествующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Уличные фотографы запечатлели 64-летнюю знаменитость в Нью-Йорке. Известно, что на тот момент звезда выходила из отеля The Bowery Hotel, в котором проводилась вечеринка, организованная в рамках премьеры фильма актрисы Оливии Уайлд и певца Гарри Стайлса «Не волнуйся, дорогая».

Мадонна посетила мероприятие в рваных широких джинсах, черном корсете с полупрозрачным верхом и синем пиджаке. Свой наряд певица дополнила очками в белой оправе, кожаными перчатками, лакированными туфлями и сумкой.

Многие читатели издания не оценили внешний вид артистки, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Эти пальцы на ее левой руке выглядят ужасно! Видно, что она уже не молодая», «Нельзя восстановить старую шину», «Эта женщина не может жить, не будучи эпатажной и всегда привлекающей внимание», «Те штаны, которые на ней надеты, полный беспорядок. Кажется, она понятия не имеет, как хорошо выглядеть», «Она похожа на маму Мэрилина Мэнсона», — возмущались они.