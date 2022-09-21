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36 минут назад

Савичева рассказала о стыдном поступке из детства

Letidor.ru

Савичева поделилась своим «криминальным прошлым». Артистка дала интервью «Газете. Ru». Она поделилась историей из своего детства. Певица вспомнила, как в родном Кургане часто посещала молодежный театр. Савичева рассказала о дружбе с преподавательницей – Раисой Аркадьевной.

Савичева рассказала о стыдном поступке из детства
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

«Мы часто с мамой бывали в ее кабинете и мне нравилось все, что там находилось», – поделилась артистка.

Юлия Савичева вспомнила, как однажды оказалась в кабинете Раисы Аркадьевны и взяла себе несколько предметов канцелярии. После этого состоялась беседа с родителями. Певица вернула украденное, ей было стыдно.

«Я вернула все. С тех пор я никогда ничего чужого не беру», – поделилась Юлия Савичева.

Напомним, что Юлия Савичева родилась в семье музыкантов в Кургане. Все детство она провела в родном городе, а в 2003 году, получив приглашение на «Фабрику звезд-2», переехала в Москву.

Звёзды,Юлия Савичева,
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