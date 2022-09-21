Савичева рассказала о стыдном поступке из детства

Савичева поделилась своим «криминальным прошлым». Артистка дала интервью «Газете. Ru». Она поделилась историей из своего детства. Певица вспомнила, как в родном Кургане часто посещала молодежный театр. Савичева рассказала о дружбе с преподавательницей – Раисой Аркадьевной.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

«Мы часто с мамой бывали в ее кабинете и мне нравилось все, что там находилось», – поделилась артистка.

Юлия Савичева вспомнила, как однажды оказалась в кабинете Раисы Аркадьевны и взяла себе несколько предметов канцелярии. После этого состоялась беседа с родителями. Певица вернула украденное, ей было стыдно.

«Я вернула все. С тех пор я никогда ничего чужого не беру», – поделилась Юлия Савичева.