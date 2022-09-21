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35 минут назад

Дочь Никиты Михалкова рассказала об отношениях с отцом

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Об отношениях с отцом кинорежиссером Никитой Михалковым рассказала «Газете.Ru» актриса Надежда Михалкова.

Дочь Михалкова рассказала об отношениях с отцом
Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.comAnatoly Lomohov / Globallookpress.com

«Мне стыдно за то, что моим родителям было непросто со мной. В детстве я была очень зависима от папы. У меня случались нервные срывы, когда приходилось от него уезжать. Папа всегда жил на даче, а я там проводила только выходные, так как школа у меня была в Москве, и каждый раз наше расставание мне и всем окружающим давалось просто ужасно», — написала Надежда.

Михалкова рассказала, что в четыре года даже отправилась вдвоем с отцом на год в Париж, куда он поехал по работе. Там, по ее словам, случалось много забавного. Например, оставшись без присмотра, она выпила джин из бутылки в мини-баре, спутав ее с детскими бутылочками для Барби.

Ранее Родион Газманов рассказал об отношениях с отцом. Он признался, что ему повезло, что перед ним всегда есть пример человека, на которого можно ориентироваться.

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