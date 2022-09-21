Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
55 минут назад

Монеточка раскрыла имя дочери и назвала причину этого выбора

Мослента

Имя новорожденной дочери раскрыла в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка. Она объяснила, почему они с супругом назвали девочку Ниной.

Монеточка раскрыла имя дочери и назвала причину этого выбора
Фото: МослентаМослента

«Не знаю, почему так долго не говорила… Как будто хотела убедиться, что она точно Нина. За месяц убедилась», — поделилась Монеточка.

Она добавила, что свидетельство о рождении уже получено.

«Почему именно Нина? Необычный выбор, пара поколений о нем подзабыли», — заметил один из подписчиков певицы.

Гырдымова объяснила, что, во-первых, так звали мать ее мужа, музыканта Виктора Исаева, а во-вторых, это имя ей нравилось с детства.

«Я и до знакомства с Витей, еще в детстве, хотела так назвать дочь, потому что была лютой фанаткой серии книг про волшебницу Нину. Имя меня просто завораживало», — написала Монеточка в сторис.

Популярная певица родила первенца 17 августа. Вскоре после счастливого события она опубликовала видео с новорожденной дочкой, которую отец держит на руках, в соцсетях.

Звёзды,Елизавета Гырдымова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители