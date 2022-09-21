Монеточка раскрыла имя дочери и назвала причину этого выбора

Имя новорожденной дочери раскрыла в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка. Она объяснила, почему они с супругом назвали девочку Ниной.
«Не знаю, почему так долго не говорила… Как будто хотела убедиться, что она точно Нина. За месяц убедилась», — поделилась Монеточка.
Она добавила, что свидетельство о рождении уже получено.
«Почему именно Нина? Необычный выбор, пара поколений о нем подзабыли», — заметил один из подписчиков певицы.
Гырдымова объяснила, что, во-первых, так звали мать ее мужа, музыканта Виктора Исаева, а во-вторых, это имя ей нравилось с детства.
«Я и до знакомства с Витей, еще в детстве, хотела так назвать дочь, потому что была лютой фанаткой серии книг про волшебницу Нину. Имя меня просто завораживало», — написала Монеточка в сторис.
Популярная певица родила первенца 17 августа. Вскоре после счастливого события она опубликовала видео с новорожденной дочкой, которую отец держит на руках, в соцсетях.