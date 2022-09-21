Ратаковски высказалась об изменах после предательства мужа

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски высказала свое мнение по поводу неверности партнеров в отношениях после предательства мужа, актера Себастьяна Беар-Маккларда. Роликом на эту тему она поделилась на своей странице в TikTok.

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31-летняя знаменитость отреагировала на новость о том, что лидер Maroon 5 Адам Левин изменял своей супруге Бехати Принслу с манекенщицей Самнер Строу. Ратаковски возмутилась тем фактом, что некоторые женщины обвиняют только любовниц, оправдывая при этом неверных мужчин. По ее мнению, такая позиция является ярким проявлением сексизма.

«Я не понимаю, почему мы продолжаем обвинять женщин в мужских ошибках. Вы говорите о юной девушке, которая имеет дело с мужчиной в два раза старше ее. Такой мужчина очевидно имеет власть над партнером и может манипулировать им, — считает предпринимательница. — К тому же верным должен оставаться тот, кто состоит в отношениях».

В июле Эмили Ратаковски отреагировала на распространившиеся в Twitter слухи о разводе с мужем из-за его постоянных измен. Знаменитость поставила лайки постам пользователей, которые выражали ей сочувствие и поддержку на фоне поведения мужа. «Да, он ей изменял. Он делал это систематически. Это мерзко, он кобель», — подтвердили анонимные источники Page Six. Официальных заявлений о расторжении брака пара пока не делала.