Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Звезда «Ранеток» Женя Огурцова рассказала об инвалидности дочери

Диана Товсепова

Экс-солистка группы «Ранетки» и актриса одноименного сериала Женя Огурцова рассказала в интервью на YouTube о своей особенной дочери.

Звезда «Ранеток» рассказала об инвалидности дочери
Фото: РамблерРамблер

Оказалось, что годовалой малышки уже оформлена инвалидность.

«У Евы оформлена инвалидность до 18 лет сразу», — рассказала Огурцова.

По словам певицы, старший брат Евы уже понимает, что сестра «особенная» и давно все понимает и осознает. Поэтому звезда объясняла ему все, как любому другому человеку.

Напомним, экс-"Ранетка" вышла замуж в третий раз в 2019 году. Ее избранником стал музыкант Николай Осипов, а в 2021 году у супругов родилась дочь Ева.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня попала в больницу после восхождения на гору.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители