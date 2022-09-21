Звезда «Ранеток» рассказала об инвалидности дочери

Экс-солистка группы «Ранетки» и актриса одноименного сериала Женя Огурцова рассказала в интервью на YouTube о своей особенной дочери.

Фото: Рамблер Рамблер

Оказалось, что годовалой малышки уже оформлена инвалидность.

«У Евы оформлена инвалидность до 18 лет сразу», — рассказала Огурцова.

По словам певицы, старший брат Евы уже понимает, что сестра «особенная» и давно все понимает и осознает. Поэтому звезда объясняла ему все, как любому другому человеку.

Напомним, экс-"Ранетка" вышла замуж в третий раз в 2019 году. Ее избранником стал музыкант Николай Осипов, а в 2021 году у супругов родилась дочь Ева.