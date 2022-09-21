Звезда отечественных сериалов, актер Сергей Бурунов появился в соцсетях после того, как был госпитализирован с коронавирусом.

20 сентября Бурунова привезли в приемное отделение с болью в горле, мышцах, голове и кашлем. Сейчас актер рассказал, что, почувствовав себя плохо, решил «госпитализировать сам себя».

«Я в больнице, я заболел, но ничего страшного в этом нет. Чтобы не заражать вас, дорогие друзья, я обратился к врачам», — сообщил артист.

Актер отметил, что экстренной госпитализации не было и его здоровье стабильно. В скоро времени звезда будет дома. А паники, по его словам, нагонять не нужно.