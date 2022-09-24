Как выглядит дочь Якубовича

"В своих стихах и песнях я выражаю то, что не всегда могу сказать. Голосом можно обозначить многое: отношение к событиям, эмоции, размышления. Здесь важны не только произносимые слова, но и то, как звучит твой голос в сочетании с музыкой", - написала она в своих социальных сетях.