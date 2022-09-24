Как выглядит дочь Якубовича

У 77-летнего ведущего передачи "Поле чудес" Леонида Якубовича двое детей от разных браков: сын Артем Антонов, которому в следующем году исполняется 50 лет, и дочь Варвара Видо. Наследнице мэтра российского телевидения 24 года. Как она выглядит и чем занимается? Рассказываем в материале "Рамблера".
Варвара родилась в 1998 году в Москве. Девушка носит фамилию матери - Марины Видо, третьей супруги Якубовича. Дочь телеведущего окончила с красным дипломом МГИМО по направлению "Международная журналистика". Учебу ей оплатил отец.
Но по специальности девушка работать не стала. Недавно Варвара Видо сменила деятельность и стала певицей. В мае этого года она выпустила свой первый сольный альбом под псевдонимом Barbara Vido.
"В своих стихах и песнях я выражаю то, что не всегда могу сказать. Голосом можно обозначить многое: отношение к событиям, эмоции, размышления. Здесь важны не только произносимые слова, но и то, как звучит твой голос в сочетании с музыкой", - написала она в своих социальных сетях.
С 20 лет Варвара живет отдельно от родителей. Девушка не тянется к роскоши, не посещает светские мероприятия и не общается с детьми других российских знаменитостей. По ее словам, отец привил ей другие ценности.
"Если честно, я вообще никого не знаю из детей знаменитостей. Единственный период общения с наследниками селебрити был, когда я училась в школе. Там учились дети Малинина, Мишель Серова, но ни с кем из них я не поддерживаю связи", - рассказывала Варвара.