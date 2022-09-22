Муцениеце рассказала про травлю из-за романа с Шипенко

У Агаты Муцениеце насыщенная личная жизнь. У нее нет мужчины, но это не значит, что вокруг ее персоны нет слухов, которые доставляют ей неудобства. Во время интервью Юлии Меньшовой Муцениеце вспомнила, как ее травили из-за женатого режиссера Клима Шипенко. Дело в том, что артистке переписывали с ним роман.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Муцениеце утверждает, что данная ситуация выглядела так, будто бы все пытались ополчиться против нее. Журналисты активно писали, как Агата встречается с Климом и прячется от его жены. Эту информацию болезненно восприняли близкие Муцениеце. Были даже те, кто стал открыто ее критиковать в своих социальных сетях. Агату возмущает, что кто-то мог подумать про нее подобные вещи. Она считает себя порядочным человеком, соответственно, роман из женатыми для нее - табу. С изданием, которое публиковало фотографии Агаты с ее предполагаемым любовником, Муцениеце судилась и даже выиграла суд.