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2 часа назад

Мария Погребняк обвинила Нюшу в пиаре на истории с изменой мужа

Газета.Ru

Блогерша и дизайнер Мария Погребняк раскритиковала певицу Нюшу за публичный рассказ об измене ее супруга Игоря Сивова. Ее слова цитирует kp.ru.

Погребняк обвинила Нюшу в пиаре на истории с изменой мужа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я предполагаю, что в скором времени Нюша и ее муж Игорь Сивов объявят: «Покупайте наш курс за 3999 рублей, и мы расскажем, как пережить измену и сохранить семью». В таком случае все это исключительно прогрев и пиар, чистое зарабатывание денег», — высказалась Погребняк.

Дизайнер объяснила, что против продажи подобных курсов неквалифицированными людьми. По ее мнению, подобными аспектами должны заниматься психологи со специальным образованием и опытом.

Звёзды,Мария Погребняк,Игорь Сивов,
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