Погребняк обвинила Нюшу в пиаре на истории с изменой мужа

«Я предполагаю, что в скором времени Нюша и ее муж Игорь Сивов объявят: «Покупайте наш курс за 3999 рублей, и мы расскажем, как пережить измену и сохранить семью». В таком случае все это исключительно прогрев и пиар, чистое зарабатывание денег», — высказалась Погребняк.