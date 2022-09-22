Сигурни Уивер раскрыла неожиданный способ выглядеть моложе

Знаменитая актриса Сигурни Уивер не раз говорила, что не собирается на пенсию, несмотря на свой серьезный возраста.

Фото: Inc-News Inc-News

По словам знаменитости, она просто болеет своей профессией, и не сможет без нее жить.

Другое дело, что для участия в съемках нужно всегда держать себя в тонусе и выглядеть достойно.

И в том и другом, признается артистка, ей помогают правильный рацион и часы, проведенные в спортзале.