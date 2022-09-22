Сигурни Уивер раскрыла неожиданный способ выглядеть моложе

Знаменитая актриса Сигурни Уивер не раз говорила, что не собирается на пенсию, несмотря на свой серьезный возраста.
По словам знаменитости, она просто болеет своей профессией, и не сможет без нее жить.
Другое дело, что для участия в съемках нужно всегда держать себя в тонусе и выглядеть достойно.
И в том и другом, признается артистка, ей помогают правильный рацион и часы, проведенные в спортзале.
Но есть еще один секрет, позволяющий Уивер и, по ее мнению, все остальным женщинам мира, выглядеть моложе и чувствовать себя моложе – частная интимная близость, заставляющая гореть глаза в любом возрасте.