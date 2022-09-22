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1 час назад

72-летняя Сигурни Уивер раскрыла неожиданный способ выглядеть моложе

Inc-News

Знаменитая актриса Сигурни Уивер не раз говорила, что не собирается на пенсию, несмотря на свой серьезный возраста.

Сигурни Уивер раскрыла неожиданный способ выглядеть моложе
Фото: Inc-NewsInc-News

По словам знаменитости, она просто болеет своей профессией, и не сможет без нее жить.

Другое дело, что для участия в съемках нужно всегда держать себя в тонусе и выглядеть достойно.

И в том и другом, признается артистка, ей помогают правильный рацион и часы, проведенные в спортзале.

Но есть еще один секрет, позволяющий Уивер и, по ее мнению, все остальным женщинам мира, выглядеть моложе и чувствовать себя моложе – частная интимная близость, заставляющая гореть глаза в любом возрасте.

Звёзды,Сигурни Уивер,
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