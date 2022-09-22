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22 сентября

Актриса Наталья Рудова рассказала, что в школе ее унижали учителя

Мария Кимакович

Актриса пообщалась со своими подписчиками в социальных сетях и ответила на некоторые вопросы.

В частности, один из поклонников спросил, считает ли звезда себя лучше своих бывших одноклассников в школе или одногруппников в институте. Наталья ответила, что считает себя человеком, который отличается от других, и добавила, что в школе всегда была «белой вороной».

Звезда призналась, что из-за этого часто становилась объектом травили одноклассников, причем учителя тоже пытались унизить ее на глазах у других детей. Наталья отметила, однако, что, подчеркивая ее непохожесть на других и высказывая претензии, педагоги лишь закаляли ее характер и делали сильнее.

Ранее актриса Алена Хмельницкая заявила, что не хочет замуж.

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