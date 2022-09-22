Шакира впервые прокомментировала расставание с футболистом Пике

«Он хотел играть в футбол и выигрывать трофеи, поэтому мне приходилось его поддерживать. Один из нас двоих должен был чем-то пожертвовать. И я сделала это. Я поставила свою карьеру на второй план и приехала в Испанию, чтобы поддержать его, чтобы он мог играть в футбол. И это была жертва ради любви. Благодаря этому у моих детей появилась настоящая мама, и у меня с ними сложилась удивительная связь, которая неразрывна», – отметила Шакира.