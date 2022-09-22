Шакира впервые прокомментировала расставание с футболистом Пике

Колумбийская певица Шакира впервые прокомментировала расставание с футболистом каталонской «Барселоны» Жераром Пике, пишет издание Elle.
По словам артистки, это событие стало для нее одним из самых трудных и мрачных в жизни.
«Он хотел играть в футбол и выигрывать трофеи, поэтому мне приходилось его поддерживать. Один из нас двоих должен был чем-то пожертвовать. И я сделала это. Я поставила свою карьеру на второй план и приехала в Испанию, чтобы поддержать его, чтобы он мог играть в футбол. И это была жертва ради любви. Благодаря этому у моих детей появилась настоящая мама, и у меня с ними сложилась удивительная связь, которая неразрывна», – отметила Шакира.
Кроме того, певица рассказала о композиции Te Felicito («Поздравляю»). Поклонники считают эту песню своеобразным ответом на расставание с Пике.
«Все, что я чувствую, через что я прохожу, сознательно или подсознательно отражается в моих текстах и видеоклипах», – подчеркнула Шакира.
Напомним, певица и футболист расстались в июне. По данным СМИ, разрыв произошел из-за измены Пике. Пара познакомились во время съемок клипа на песню Waka Waka, ставшей официальным гимном чемпионата мира – 2010 в ЮАР. В 2011 году Пике и Шакира объявили об отношениях. У них двое общих сыновей – девятилетний Милан и шестилетний Саша.