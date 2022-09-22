Ивлеева объяснила свой поцелуй с бывшим мужем

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева рассказала в интервью Дмитрию Масленникову , возможно ли их воссоединение с Элджеем.

Звезда часто дает поводы для всевозможных слухов. Вот и недавно Ивлеева совершила поступок, породивший немало разговоров. На концерте бывшего мужа Элджея Настя при всех страстно его поцеловала. Поклонники пары, обрадовавшись, начали говорить о возможном воссоединении звезд. Однако Ивлеева решительно опровергла это предположение.