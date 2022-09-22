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41 минуту назад

Блогер Настя Ивлеева объяснила свой поцелуй с бывшим мужем

Мария Кимакович

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева рассказала в интервью Дмитрию Масленникову, возможно ли их воссоединение с Элджеем.

Ивлеева объяснила свой поцелуй с бывшим мужем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Звезда часто дает поводы для всевозможных слухов. Вот и недавно Ивлеева совершила поступок, породивший немало разговоров. На концерте бывшего мужа Элджея Настя при всех страстно его поцеловала. Поклонники пары, обрадовавшись, начали говорить о возможном воссоединении звезд. Однако Ивлеева решительно опровергла это предположение.

Звезда заявила, что совершенно свободна, а ее сердце открыто для новых отношений.

«Там нараспашку все…», — заключила ведущая.

Ранее муж Нюши впервые прокомментировал измену.

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