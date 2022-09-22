Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
48 минут назад

Владимир Пресняков рассказал о первом сексуальном опыте

РИА "ФедералПресс"

Певец Владимир Пресняков рассказал, что свой первый сексуальный опыт вспоминает с содроганием. Событие оставило неприятные впечатления.

Владимир Пресняков рассказал о первом сексуальном опыте
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Я очень рано стал мужчиной. Мой опыт был очень жутким и сложным. Тяжело было то, что в первый момент с моей женщины спал парик. Мне было 14, а ей лет 100. Она была из доступных», – рассказал Пресняков.

Именно после этого певец понял, как важно говорить с детьми на откровенные темы, чтобы они в дальнейшем умели себя вести. Так, с семилетним сыном Пресняков уже начал изучать строение мужского и женского организма. А ребенку от Кристины Орбакайте – Никите в свое время и вовсе давал советы, как вступить в близость c противоположным полом.

Певец надеется, что сумеет правильно воспитать сыновей. Его стремление полностью поддерживает Наталья Подольская, пишет «Пятый канал».

Звёзды,Кристина Орбакайте,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители