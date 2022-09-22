Владимир Пресняков рассказал о первом сексуальном опыте

Певец Владимир Пресняков рассказал, что свой первый сексуальный опыт вспоминает с содроганием. Событие оставило неприятные впечатления.
«Я очень рано стал мужчиной. Мой опыт был очень жутким и сложным. Тяжело было то, что в первый момент с моей женщины спал парик. Мне было 14, а ей лет 100. Она была из доступных», – рассказал Пресняков.
Именно после этого певец понял, как важно говорить с детьми на откровенные темы, чтобы они в дальнейшем умели себя вести. Так, с семилетним сыном Пресняков уже начал изучать строение мужского и женского организма. А ребенку от Кристины Орбакайте – Никите в свое время и вовсе давал советы, как вступить в близость c противоположным полом.
Певец надеется, что сумеет правильно воспитать сыновей. Его стремление полностью поддерживает Наталья Подольская, пишет «Пятый канал».