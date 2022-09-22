Жена Евгения Петросяна ответила на нападки хейтеров

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что после объявления в стране мобилизации ее начали травить в интернете.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Дошло дело даже до того, что меня попрекают спокойствием. То есть раз я вышла в сторис без истерики и оскорблений в адрес действующей власти – я плохая», – написала Брухунова в своем телеграм-канале.

Хейтеры высказали Брухуновой все, что думают. Ее даже упрекнули в том, что у нее пожилой муж и маленький сын и ей вроде бы не о чем волноваться.

Татьяна Брухунова заявила, что и в ее семье есть мобилизованные, но она нигде не кричит об этом. Она также выразила удивление тем, что сейчас мужчины начали прятаться и убегать, передает Teleprogramma.pro.

«Где защитники отечества, которых мы ежегодно чествуем?! Что за «мода» такая пошла на отсидеться за бабский юбкой?!» – заявила Брухунова.