Шакира впервые рассказала, что переживает после развода

Популярная исполнительница в эксклюзивном интервью Elle призналась, что ей все еще очень тяжело после разрыва с Жераром Пике.

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Певица отметила, что впервые делится своими переживаниями о событиях, произошедших в начале этого лета. По словам исполнительницы, это время стало «самым темным периодом» в ее жизни. Бракоразводный процесс вообще невозможно назвать приятным событием, а в ситуации с известными людьми может стать в разы болезненнее.

Шакира призналась, что ей до сих пор очень тяжело, ведь расставание с мужем происходило на глазах у всего мира. Особенно звезда переживает за детей, которых, так же как ее, преследуют журналисты и папарацци.

Шакира призналась, что ей очень трудно осознавать, что ее мечта иметь большую семью и выйти замуж раз и навсегда, разбита. По словам певицы, это одна из самых болезненных вещей, через которые ей когда-либо пришлось пройти.