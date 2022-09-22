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2 часа назад

Шакира впервые рассказала о том, что переживает после развода

Мария Кимакович

Популярная исполнительница в эксклюзивном интервью Elle призналась, что ей все еще очень тяжело после разрыва с Жераром Пике.

Шакира впервые рассказала, что переживает после развода
Фото: legion-medialegion-media

Певица отметила, что впервые делится своими переживаниями о событиях, произошедших в начале этого лета. По словам исполнительницы, это время стало «самым темным периодом» в ее жизни. Бракоразводный процесс вообще невозможно назвать приятным событием, а в ситуации с известными людьми может стать в разы болезненнее.

Шакира призналась, что ей до сих пор очень тяжело, ведь расставание с мужем происходило на глазах у всего мира. Особенно звезда переживает за детей, которых, так же как ее, преследуют журналисты и папарацци.

Шакира призналась, что ей очень трудно осознавать, что ее мечта иметь большую семью и выйти замуж раз и навсегда, разбита. По словам певицы, это одна из самых болезненных вещей, через которые ей когда-либо пришлось пройти.

Но звезда отмечает, что несмотря на переживания, она старается справляться, ощущая большую поддержку поклонников, и стремясь быть примером для своих детей.

Ранее муж Нюши впервые прокомментировал измену.

Звёзды,Жерар Пике,Шакира,
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