Семенович возмутил вопрос о позднем материнстве

Семенович заявила, что только ее дело, когда она станет мамой, а сам вопрос звезда считает крайне нетактичным и удивляется, как люди могут задавать его постороннему человеку.

Многие поклонники певицы считают, что Анне уже поздно рожать самой (певице 42 года), с чем исполнительница совершенно не согласна. Она мечтает выносить и родить ребенка самостоятельно, но если с этим возникнут сложности, не исключает и обращения к суррогатной матери. В прошлом году Семенович заморозила свои яйцеклетки на случай, если что-то пойдет не так.