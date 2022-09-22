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1 час назад

Семенович возмутил вопрос о позднем материнстве

Мария Кимакович

Певица резко ответила подписчикам, которые забрасывают ее вопросами о том, собирается ли она становиться матерью, сообщает «Пятый канал».

Семенович заявила, что только ее дело, когда она станет мамой, а сам вопрос звезда считает крайне нетактичным и удивляется, как люди могут задавать его постороннему человеку.

Многие поклонники певицы считают, что Анне уже поздно рожать самой (певице 42 года), с чем исполнительница совершенно не согласна. Она мечтает выносить и родить ребенка самостоятельно, но если с этим возникнут сложности, не исключает и обращения к суррогатной матери. В прошлом году Семенович заморозила свои яйцеклетки на случай, если что-то пойдет не так.

Отметим, что певица мечтает встретить того единственного мужчину, с которым создаст дружную и крепкую семью.

Ранее актриса Алена Хмельницкая заявила, что не хочет замуж.

Звёзды,Видео,Алена Хмельницкая,
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