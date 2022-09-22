Лика Стар приняла важное решение, которое изменит ее жизнь

Суперзвезда 90-х певица Лика Стар, которая много лет живет в Италии, возвращается в Москву. Исполнительница хита «Одинокая луна» долго думала и в итоге пришла к выводу, что сейчас для этого самый подходящий момент. О своем решении Лика громко объявила в запрещенной сети.