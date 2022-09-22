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1 час назад

«Я должна быть там»: Лика Стар приняла важное решение, которое изменит ее жизнь

Super.ru

Суперзвезда 90-х певица Лика Стар, которая много лет живет в Италии, возвращается в Москву. Исполнительница хита «Одинокая луна» долго думала и в итоге пришла к выводу, что сейчас для этого самый подходящий момент. О своем решении Лика громко объявила в запрещенной сети.

Лика Стар приняла важное решение, которое изменит ее жизнь
Фото: Super.ruSuper.ru

«Думаю, правильно будет мне быть на Родине со своими близкими и друзьями. Как бы ни складывалась ситуация, я — русская и буду на своей Родине», — сообщила своим подписчикам артистка.

Вот так. Пока кто-то лишь грезит о солнечной Италии, кто-то находит в себе силы ее покинуть и вернуться в родные края. Что же, с возвращением!

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