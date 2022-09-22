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1 час назад

Муж Нюши оценил свой курс дыхательных практик в $13 000

Мария Кимакович

О стоимости и пакетах участия в практиках магистра психоанализа и по совместительству супруга певицы Игоря Сиваева появилась информация на сайте ретрита.

Муж Нюши научит дышать за $13 000
Фото: СоцсетиСоцсети

Желающие могут приобрести один из двух пакетов. Стоимость базового курса Сиваев оценил в 6900 долларов (около 420 000 рублей), курс под названием «Platinum» стоит в два раза дороже — 13 000 долларов (около 791 000 рублей).

Разница в цене зависит от условий проживания и консультаций Игоря. Так, для тех, кто приобретет пакет «Базовый», Сиваев проведет лишь две личные консультации, а жить участники будут на обычной вилле. Обладатели же курса «Platinum» могут рассчитывать на постоянную индивидуальную работу с магистром психоанализа, поедут с ним на водопады и будут наслаждаться видами на джунгли из окон лашери виллы.

В стоимость обоих пакетов включены завтраки, лекции спикеров, дыхательные практики и другие занятия.

Ранее актриса Наталья Рудова рассказала, как ее унижали в школе.

Звёзды,Наталья Рудова,
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