Муж Нюши научит дышать за $13 000

Желающие могут приобрести один из двух пакетов. Стоимость базового курса Сиваев оценил в 6900 долларов (около 420 000 рублей), курс под названием «Platinum» стоит в два раза дороже — 13 000 долларов (около 791 000 рублей).

Разница в цене зависит от условий проживания и консультаций Игоря. Так, для тех, кто приобретет пакет «Базовый», Сиваев проведет лишь две личные консультации, а жить участники будут на обычной вилле. Обладатели же курса «Platinum» могут рассчитывать на постоянную индивидуальную работу с магистром психоанализа, поедут с ним на водопады и будут наслаждаться видами на джунгли из окон лашери виллы.