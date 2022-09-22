Минус 15 кг: Ивлеева подсказывает, что помогает ей выглядеть стройнее

За последние два года Настя Ивлеева серьезно взялась за свой стиль. Стала сотрудничать со стилистом Ксюшей Смо, которая сделала из нее практически фэшн-звезду, сменила прическу, стала делать другой макияж. А еще, как давно заметили поклонники, сильно похудела.

Но, по словам самой Насти, ее внешнее преображение связано не только с диетой. Выглядеть стройнее она стала благодаря отказу от одного предмета одежды. Раньше Ивлеева любила бюстгальтеры модели пуш-ап, а теперь уверяет, что именно из-за них она все время выглядела больше, чем была на самом деле. Стоило отказаться от такого белья, как блогер тут же изменилась внешне.