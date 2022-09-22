Минус 15 кг: Ивлеева подсказывает, что помогает ей выглядеть стройнее

За последние два года Настя Ивлеева серьезно взялась за свой стиль. Стала сотрудничать со стилистом Ксюшей Смо, которая сделала из нее практически фэшн-звезду, сменила прическу, стала делать другой макияж. А еще, как давно заметили поклонники, сильно похудела.
Но, по словам самой Насти, ее внешнее преображение связано не только с диетой. Выглядеть стройнее она стала благодаря отказу от одного предмета одежды. Раньше Ивлеева любила бюстгальтеры модели пуш-ап, а теперь уверяет, что именно из-за них она все время выглядела больше, чем была на самом деле. Стоило отказаться от такого белья, как блогер тут же изменилась внешне.
Вспомните всех мировых знаменитостей. Самые модные девушки вроде Беллы Хадид, Хейли Бибер и Кендалл Дженнер и вовсе практически всегда отказываются от нижнего белья. Берем на заметку!