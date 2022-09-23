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2 часа назад

Юлия Барановская рассказала о конфликтах со своими детьми

runews24.ru

Телеведущая рассказала об отношениях в своей семье.

Барановская рассказала о конфликтах со своими детьми
Фото: runews24.rurunews24.ru

Телезвезда Юлия Барановская старается не вспоминать, как экс-супруг Андрей Аршавин бросил ее беременную с двумя детьми на руках.

Дети уже повзрослели: самому старшему сыну Артему – 17 лет, дочке Яне – 14, а младшему сыну Арсению – 10. Ведущая часто публикует в соцсетях семейные снимки. На фотографиях Барановская вместе с детьми весело проводят время и путешествуют. Однако не все так гладко.

В телепередаче «Современное здоровье» Юлия рассказала о конфликтах с детьми. Также теледива назвала себя не идеальной матерью.

Барановская отметила, что иногда может и наорать на своих наследников. Причиной повышения голоса, как сказала знаменитость, становится то, что дети обижают ее своим поведением.

«Мы ссоримся, не могу сказать, что скандалим», — заключила Юлия.

Звёзды,Юлия Барановская,Андрей Аршавин,
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