Барановская рассказала о конфликтах со своими детьми

Телеведущая рассказала об отношениях в своей семье.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Телезвезда Юлия Барановская старается не вспоминать, как экс-супруг Андрей Аршавин бросил ее беременную с двумя детьми на руках.

Дети уже повзрослели: самому старшему сыну Артему – 17 лет, дочке Яне – 14, а младшему сыну Арсению – 10. Ведущая часто публикует в соцсетях семейные снимки. На фотографиях Барановская вместе с детьми весело проводят время и путешествуют. Однако не все так гладко.

В телепередаче «Современное здоровье» Юлия рассказала о конфликтах с детьми. Также теледива назвала себя не идеальной матерью.

Барановская отметила, что иногда может и наорать на своих наследников. Причиной повышения голоса, как сказала знаменитость, становится то, что дети обижают ее своим поведением.