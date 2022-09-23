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1 час назад

Виктория Боня рассказала о состоянии здоровья после госпитализации

Газета.Ruиещё 1

Телеведущая Виктория Боня вышла на связь и написала о своем состоянии. Пост она опубликовала в социальных сетях.

Боня рассказала о состоянии здоровья после госпитализации
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"После возвращения в базовый лагерь из Катманду я чувствую себя гораздо лучше. Пожелайте мне удачи, буду надеяться, что в этот раз я дойду до 2-го или даже З-го лагеря. Это, пожалуй, самое сложное, что я делала в своей жизни, но именно этот опыт позволяет мне узнать себя лучше, понять кто я есть на самом деле, когда я остаюсь наедине с собой, когда нет пути назад, когда ты стоишь на грани, где один неправильный шаг может привести к фатальному исходу…" — написала Боня.

21 сентября Боня сообщила, что оказалась в больнице после того, как она восходила на гору. Телеведущую госпитализировали, чтобы проверить легкие из-за сильного кашля. Виктория Боня отправилась на гору Манаслу в Непале с намерением покорить высоту в 8163 м. Через два дня после восхождения телеведущая столкнулась с проблемами со здоровьем: у нее начался отек мозга. Ранее сообщалось, что Виктория Боня заявила, что находится "на границе жизни и смерти" в горах.

Звёзды,Виктория Боня,
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