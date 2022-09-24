Названа причина расставания Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне

23 сентября, ФедералПресс. Поклонники до сих пор в шоке от расставания Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне. Публика связала это с тем, что актер не встречается с девушками старше 25 лет, а модель как раз достигла этого возраста.
«В звездной паре разрыв произошел по инициативе Морроне», – сообщает Teleprogramma.pro.
По слухам, модель бросила Ди Каприо, так как не хотела семью и детей, на чем настаивал актер. Девушка решила отдать предпочтение карьере, а поскольку помощи от бойфренда по продвижению не получила, решила оставить его в одиночестве.
Ранее «ФедералПресс» писал, что сердце Леонардо Ди Каприо снова свободно.