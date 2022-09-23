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23 сентября

Лера Кудрявцева рассказала, как могла стать жертвой бандитов в девяностые

Мира Маркина

Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала своим подписчикам в социальных сетях об опасностях, с которыми столкнулась в молодости. Юность звезды пришлась на “лихие 90-е”.

Кудрявцева жила в СВАО, а именно в Бабушкинском районе Москвы. Знаменитость вспомнила, как решила навестить подругу поздним вечером несмотря на комендантский час. Со слов звезды-нарушительницы, ей вслед выпустили автоматную очередь.

“...меня увозили за МКАД в лесополосу вместе с машиной и выкидывали из нее”, – поделилась Лера Кудрявцева.

Поклонники в комментариях поддерживали и выражали сочувствие телеведущей.

Ранее мы писали о том, как развивались отношения “старушки”-Кудрявцевой с молодым мужем-хоккеистом.

Звёзды,Видео,Лера Кудрявцева,
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