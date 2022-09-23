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3 часа назад

TMZ: Сталлоне может потерять миллионы из-за развода с женой

Мира Маркина

Заключение брачного договора – не та формальность, которой стоит пренебрегать. Теперь эту истину, по мнению журналистов издания TMZ, голливудский актер Сильвестр Сталлоне усвоит на отлично.

Дело в том, что из-за отсутствия брачного договора в случае развода с Дженнифер Флавин актер потеряет часть нажитого состояния. Бракоразводный процесс продолжается – вопреки слухам о примирении Сталлоне с женой. Стороны решили приостановить судебные слушания, чтобы договориться о финансовой стороне вопроса без вмешательства третьих лиц – “дружеским и частным образом”, как отмечается в обнародованных прессой документах.

Напомним, в августе 2022 года журналисты распространили новость о том, что Флавин подала на развод после 25 лет брака. Модель обвинила звездного супруга в расточительности.

Ранее мы писали о главной причине развода Ким Кардашьян с мужем, которую назвал Канье Уэст.

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