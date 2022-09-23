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3 часа назад

Гвинет Пэлтроу рассказала о принятии возраста

Газета.Ru

Американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен и писательница Гвинет Пэлтроу снялась в бикини накануне 50-летия. Соответствующим снимком она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Гвинет Пэлтроу рассказала о принятии возраста
Фото: Газета.RuГазета.Ru

27 сентября Гвинет Пэлтроу исполнится 50 лет. Накануне дня рождения актриса опубликовала в личном блоге фотографию, на которой предстала в раздельном купальнике с треугольным лифом и плавками-бикини на завязках.

"Я принимаю дряблую кожу и морщины. Я принимаю свое тело и отпускаю потребность быть совершенной, выглядеть идеально, бросать вызов гравитации и логике", — поделилась Гвинет Пэлтроу на сайте собственной велнесс-платформы Goop, посвященной здоровью и уходу за собой.

Звёзды,Гвинет Пэлтроу,
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