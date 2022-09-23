Гвинет Пэлтроу рассказала о принятии возраста

Американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен и писательница Гвинет Пэлтроу снялась в бикини накануне 50-летия. Соответствующим снимком она поделилась с поклонниками в социальных сетях.
27 сентября Гвинет Пэлтроу исполнится 50 лет. Накануне дня рождения актриса опубликовала в личном блоге фотографию, на которой предстала в раздельном купальнике с треугольным лифом и плавками-бикини на завязках.
"Я принимаю дряблую кожу и морщины. Я принимаю свое тело и отпускаю потребность быть совершенной, выглядеть идеально, бросать вызов гравитации и логике", — поделилась Гвинет Пэлтроу на сайте собственной велнесс-платформы Goop, посвященной здоровью и уходу за собой.