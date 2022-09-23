"Сложно": Стас Пьеха о бремени звездной фамилии и борьбе с наркозависимостью

Вы росли в творческой семье — певцы, актеры, музыканты. Как думаете, чем такие семьи отличаются от обычных? Было ли вам сложнее в юности из-за известной фамилии?

Фото: Пресс-служба Стаса Пьехи Пресс-служба Стаса Пьехи

Любому, кто растет с известной фамилией, сложно. К нему относятся предвзято, считают, что он не сам все сделал, а это сделали за него. Я не исключение: прошли годы, прежде чем ко мне стали относиться, не как к внуку Эдиты Пьехи, а как к самостоятельной творческой единице. Уверен, что весь этот хейт в мой адрес остался в прошлом.

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Я смотрю на детей известных людей, которые участвуют в телевизионных проектах и мне их жаль, потому что с приходом интернета критика в их адрес усилилась в разы. Людям все равно, насколько ребенок талантлив, хорошо ли он поет или играет, они сразу же вешают на него ярлыки. Это омерзительно.

Чем отличаются обычные семьи от творческих? Пожалуй, ничем. Все родители работают, зарабатывают как могут. Кто-то развивает бизнес, кто-то занимается искусством.

Видели во многих интервью, что маму и бабушку называете по имени? Почему так? Привычка с детства?

Это семейная традиция. Считаю, что неправильно называть красивую женщину, которая поет, и хочет быть молодой всегда, Бабушкой. Слово Мама у нас в семье тоже редко употреблялось. Мы всегда называем друг друга какими-то придуманными словами. К примеру, Эдиту я зову Бабон или Бабулевич. Это про адресность: бабушка, мама, сын - это некие клише, а я называю более тепло, как никто больше не назовет.

Какие ошибки своих родителей в вашем воспитании вы точно не повторите с сыном?

Это сложно сказать, мы передаем то, что получили, сложно сломать эту семейную систему, она у нас зашита в хромосомах. Пока я не считаю себя идеальным отцом, надеюсь, что получится уделять Пете больше времени и внимания. От ошибок не застрахован никто, в конце концов, я рос без отца и вырос очень даже неплохим человеком.

Вы рассказывали о борьбе с наркозависимостью. Что больше всего помогло вам в избавлении от зависимости?

Скорее, совокупность действий, то, что я оказался в нужное время в нужном месте. Главное, что я обратился за помощью, потому что люди в отчаянии и непонимании, как быть, находясь во власти своих страхов и стыда, никогда не просят им помочь. Кто-то непременно должен протянуть руку, потому что сам зависимый не всегда способен сказать, что ему нужно помочь.

У вас своя клиника. Почему решили ее создать? Как обстоят дела?

Когда я смог победить зависимость, начал оставаться трезвым, я решил, что должен воссоздать эту систему реабилитации и социализации, я посчитал это своим долгом. На мой взгляд, это самый гуманный взгляд на проблему - привлекательность трезвой жизни, а не запугивание от потребления запрещенных веществ. У меня есть понимание, что нужно делать, если это сработало в моем случае, это по силам и другим. Я решил, что можно сделать это своим делом, которое любишь и которое приносит доход.

На данный момент клиника работает хорошо, мы показываем достойные результаты. Большинство наших пациентов многие годы остаются чистыми и трезвыми.

Поговорим о работе, творчестве. Расскажите о том, когда вы поняли, что хотите петь? Это был ваш выбор? Кем вы бы были, если б не артистом?

Это вышло как-то само собой. Меня перевезли в Москву, я жил у матери. Семья у меня музыкальная и в доме всегда играла музыка самых разных жанров. Я ее слушал, начал воспроизводить. В какой-то момент кто-то из близких сказал: «Ты постоянно поешь, голос у тебя хороший, давай-ка мы тебя устроим в хоровое». В разные годы я фантазировал, что хочу быть психологом, спортсменом, но никогда не интересовался этим на профессиональном уровне. Музыка меня как-то сама повела: одна работа, другая, один коллектив, другой, третий и все вылилось в то, что я запел. На мой взгляд, это был какой-то естественный выбор.

Многие зрители узнали вас на «Фабрике звезд». Лина Арифуллина в недавнем интервью рассказывала, что «звездных детей» иногда брали в проект для шоу. А вас, как считаете, взяли бы, если б не звездная фамилия?

Мне сложно сказать. В то время я не был прекрасным вокалистом, я учился, пробовал разные жанры, пел от рока до академа. Не сказать, что я был суперпевцом, но было понятно, что мне это интересно, что я буду развиваться. Очевидно, что в поющей династии будет музыкальный человек даже сквозь поколения. Так бывает и у сапожников, и у модельеров, и у спортсменов.

Не знаю, взяли ли меня на проект из-за фамилии или же разглядели талант, но, думаю, никто не пожалел.

Кадр из шоу "Фабрика звезд"

Как оцениваете в целом опыт в «Фабрике». Можно ли сказать, что проект создал новый слой артистов и поменял российский шоу-бизнес?

Огромное количество артистов, прошедших через «Фабрику звезд», были популярны и остаются популярными до сих пор. «Фабрика» очень обогатила шоу-бизнес, подарила замечательных исполнителей и авторов. Многие с ностальгией вспоминают об этом проекте.

Не можем не спросить. Был ли сценарий на «Фабрике»? Победителей выбирали честно?

Лично мне никакого сценария не давали, не говорили, как нужно себя вести. Чтобы кто-то кого-то двигал - такого я не видел. Победителя выбирали честно, было голосование. Первому каналу было интересно иметь высокий рейтинг, а не проплаченных артистов. Деньги, которые телеканал зарабатывает с высокого рейтинга значительно больше, чем могут дать в качестве взятки. Я видел, что фавориты проекта были интересны публике, за них голосовали, ими восхищались, они оставались на “Фабрике”.

Рады что в творчестве выбрали такой стиль? Поп-музыка вам по душе?

Сейчас я к этому отношусь проще. Я меломан, слушаю самые разные жанры. Поп-музыка нравится массам, в этом жанре проще творить и быть услышанным.

У меня был период, когда мне больше нравилась альтернативная музыка, был даже диссонанс внутри, что выступаю в жанре поп, а хотел совсем другого. Сейчас понимаю, что экспериментировать с жанрами могу в рамках своих концертов.

Почему когда-то решили выучиться на парикмахера?

Это было не мое решение. Когда я вернулся к матери, у меня сложилось чувство, что я ей должен. Понятно, что это все глупости, никто никому ничего не должен. Мама посоветовала выучиться на парикмахера, сказала, что у меня всегда будет заработок. Я отучился, отработал полгода. Помню, была классная тусовка, девушки-модели. У меня кое-что получалось, но я убедился, что это не мое.

Расскажите про шоу «Маска». Вам нравится сама идея проекта? Многие были восхищены вашими номерами и тем, как умело вы скрывались под маской. А вам кто из участников понравился?

Шоу «Маска» - большое событие и для зрителей, и для артистов. Ничего подобного раньше не было, в эту игру была включена вся страна. Люди пытались угадать, кто скрыт за маской, делились догадками, ловили каждый звук, тембр.

Мне «Маска» позволила без шлейфа фамилии, без какой-то предвзятости заявить о себе на сцене, уйти в другую творческую реальность. Помню все свои номера, они мне очень нравились. В нашем сезоне мне импонировал Крокодил (Jony) - молодой, талантливый, многожанровый, Носорог (Кирилл Туриченко) - очень голосистый, романтичный герой и Лама ( Юсиф Эйвазов) - совершенно неузнаваемый персонаж, который предавал проекту монументальную окраску.

Что вы делаете в творчестве сейчас? Какие планы на будущее?

Есть ли дружба в русском шоу-бизнесе? У вас есть знаменитые друзья?

Конечно, есть. Сначала вы проводите вместе много времени в турах, а потом понимаете, что можете доверять этим людям, что они надежные, что является тебе друзьями. Так у нас случилось с Валерией и Иосифом Пригожиным. Мы дружим с Виктором Дробышем, мы, можно сказать, начинали творческий путь вместе.

Что бы вы поменяли в своем творческом и жизненном пути?

Я хотел бы расширить жанровые рамки, восприниматься не только, как поп-исполнитель. Но при этом я понимаю, что не хочу уходить в какой-то экстрим, просто хочу обогатить музыку разными звучаниями, более глубокими текстами и сложными аккордами.

Как вы считаете, в чем смысл вашей жизни?

Возможно, по-настоящему научиться любить себя и окружающих.

Если бы вы описывали себя тремя словами, как вы бы это сделали?