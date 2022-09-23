Голливудский актер Райан Рейнольдс зафиксировал на видео не самую приятную процедуру колоноскопии после того, как проиграл спор. И если кто-то в мире смог хоть как-то мотивировать обычных людей пройти этот процесс, позволяющий зафиксировать рак в начальной стадии, то это звезда «Дедпула». По этому случаю самое время собрать 10 знаменитостей, которые проиграли пари и попали в новости

Фото: Super.ru Super.ru

Морган Фриман записался на автоответчик

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Мягкий баритон темнокожего актера Моргана Фримана часто называют «голосом Бога». Сам Фриман так же играл Всевышнего в «Брюсе Всемогущем», так что он — идеальная мишень для шуточек. В 2017 году он снимался в фильме Зака Браффа «Уйти красиво» и заключил с режиссером пари, что обещанный последний съемочный день будет точно финальным в работе Моргана. К этому моменту ветеран озвучил столько рекламы и закадрового текста, что уже зарекся промышлять голосовыми сообщениями. Но съемочный день действительно оказался последним, и Зак Брафф получил для своего автоответчика «голос Бога» от Моргана Фримана. Говорят, что сообщение Моргана до сих пор на номере Зака.

Вернер Херцог прыгнул на кактус

Немецкий кинорежиссер Вернер Херцог — настоящий маньяк в плане различных споров. Он ходил голым во время съемок, а документальный фильм о нем справедливо называется «Вернер Херцог ест свою туфлю» (так он отпраздновал завершение работы над тяжелым проектом «Врата небес», который он придумал для коллеги режиссера Эррола Морриса и который едва не стал для последнего фатальным). Во время работы над лентой «И карлики начинали с малого» один из миниатюрных исполнителей постоянно попадал в передряги: его сбивала машина, потом охватывал огонь. В общем, мало карлику не показалось. Чтобы воодушевить актера, Херцог пообещал, если цепочка инцидентов на этом прекратится, он прыгнет на двухметровый кактус. Так и получилось — в итоге одна из игл застряла в теле режиссера на несколько лет.

Мэшин Ган Келли разулся на сцене

Рэпер из Кливленда Мэшин Ган Келли любит казино и пари, в том числе с незнакомцами. На концерте в родном городе одна из поклонниц появилась на сцене благодаря своему видео в TikTok, в котором предлагался спор на 10 долларов, что она выше почти двухметрового музыканта. Мэшин Ган Келли предложил увеличить ставку до сотни и померяться ростом прямо на концерте. Когда девушка легко запрыгнула на сцену, артист понял, что придется платить. Сначала оказалось, что Мэшин Ган Келли все-таки выше, но поскольку его оппонент была в кедах, благородный герой допустил, что дело в его обуви и разулся. Оказалось, что фанатка выше на пару сантиметров. В итоге она ушла со сцены на сотню долларов богаче. Правда, есть версия, что в процессе снимания ботинок музыкант подыграл и согнул колени.

Сталлоне выиграл у себя 360 тысяч долларов

Самые надежные и эффективные пари — это те, которые мы заключаем сами с собой. Тут абсолютный чемпион Сильвестр Сталлоне, который много вещей в жизни сделал как бы себе назло (последний раз — перерисовал татуировку с лицом жены на собачью морду). При этом почти все для Сильвестра заканчивалось победой. В 1970-х Сталлоне, например, пребывал в таком удручающем финансовом положении, что ему пришлось продать своего пса Буткуса, чтобы купить еду. В то время он написал сценарий о боксере-тяжеловесе, который преодолевает все препятствия мира, чтобы добраться до матча за чемпионский титул. Впоследствии сюжет станет основой для фильма «Рокки». Сильвестр нашел авторитетного продюсера и сильно увлек его своей работой — за права на сценарий молодому человеку предложили 360 тысяч долларов, но его самого никто в главной роли не видел. Сталлоне отказался, снял все сам, получил деньги и славу. Правда, Буткуса пришлось выкупать обратно уже не за сорок долларов, а за 15 тысяч.

Том Харди проиграл ДиКаприо татуировку

В 2016 году (и это уже вспоминается с трудом) мир судачил о фильме «Выживший» и о том, получит Леонардо ДиКаприо наконец-то свой «Оскар» или нет. У истории была и дополнительная сюжетная линия: за роль адского злодея во второстепенной актерской категории был номинирован Том Харди. Конечно, англичанин не верил, что за роль такого типа его собираются как-то отметить. ДиКаприо придерживался иного мнения и заключил с Харди пари, в результате проигрыша в котором Том делал себе татуировку на выбор Лео (признаемся, что на теле актера и так хватает безобразных рисунков, поэтому его не испортишь). В итоге после победы Харди получил записку с кривым изречением всезнающего ДиКаприо. «Лео знает все», — было начертано на ней. Что делать, пришлось набивать!

Пенелопе Круз пришлось одеться в стиле «Южный Парк»

Безоблачный 2011 год: идут съемки блокбастера «Пираты Карибского моря: на странных берегах», Джонни Депп работает на автопилоте и откровенно скучает. Томление Джонни поддерживают и другие опытные профессионалы, главной из которых оказалась Пенелопа Круз. В рабочий полдень Депп и Круз начали думать об экскрементах. Между Джонни и Пенелопой было заключено некое пари (детали до сих пор не разглашаются, но можно предположить, что было что-то простенькое: типа, «кто из нас будет назначен на главную мужскую роль в новом фильме Тима Бертона»). Проигравший должен нарядиться персонажем мультсериала «Южный Парк» по имени Мистер Ханки — Рождественской какашкой, который выглядел в точности так, как звучит словосочетание. Круз проиграла и появилась на площадке в образе. У Деппа случилась истерика — он катался по земле и сделал, по утверждению Пенелопы, сотни фото. Пока ни одна не просочилась в прессу, но, зная отношение Джонни к женщинам, еще не вечер.

Майли Сайрус обманула Стивена Болдуина

Сначала пару слов о том, кто такой Стивен Болдуин. Это американский актер, специализирующийся на ролях в формате «маньяк-эксцентрик», а его самая яркая роль — в фильме с говорящим названием «Обычные подозреваемым», где он он кривлялся как персонаж мультфильма, которому в лицо попала горячая сарделька. А еще он тесть Джастина Бибера, то есть отец Хейли Бибер. Делать татуировки на спор — удел либо студентов, либо сокамерников, либо знаменитостей первого ряда. Отчаянная скука на съемках в компании Майли Сайрус привела в 2008 году к необычному пари: Сайрус предложила ветерану сделать татуировку с буквами HM (то есть «Ханна Монтана», телешоу, в котором она снималась), а если это случится, Болдуин непременно попадет в популярную тогда передачу. Тату было сделано, но почетным гостем Стивен, увы, не стал.

Диана Крюгер поставила все на Канны

Тоже история с татуировкой, но теперь уже из мира людей, занятых более благородной деятельностью в мире искусства. В 2017 году блондинка Диана Крюгер, которую весь мир помнит по фильму «Троя» и фут-фетиш-сцене из «Бесславных ублюдков», сыграла жертву посттравматического синдрома в ленте Фатиха Акина «На пределе». Ничего особенного, драма как драма, интересная в основном тем, что Крюгер тут во второй раз в жизни играет на родном немецком. Она-то и поспорила с режиссером, что их скромный совместный фильм не отберется в Канны. Кончилось тем, что лета попалана кинофестиваль, а сама Диана была признана там лучшей актрисой. Не иначе как заговор со стороны любимца фестивальных жюри Акина, который на короткой ноге со всеми воротилами этого мира. Итогом стала татуировка на теле Крюгер в виде якоря.

Режиссер «Гремлинов» сэкономил на спор

Создатель «Гремлинов» и «Внутреннего пространства» Джо Данте — один из тех режиссеров, благодаря кому все те, кто вырос в 1980-е, никак не могут перестать умиляться, какие все-таки славные фильмы снимали в их детстве. Несмотря на то что персона Данте не такая раскрученная, как Джордж Лукас или Стивен Спилберг, у Джо была крутая карьера, и она точно не состоялась бы без рокового пари. В 1970-х Данте считался скромным монтажером, кроившим ролики для фильмов студии Роджера Кормана — большого специалиста в области производства дешевого кино и патрона будущих звезд Голливуда вроде Фрэнсиса Форда Копполы. Данте мастерил трейлеры картин вместе с партнером Джоном Дэвисоном. Последний поспорил с Корманом, что сможет снять кино за 90 тысяч долларов. Неслыханно маленькая сумма даже по тем временам, когда студии сооружали монстров из пластика. Режиссировать будущую картину доверили Данте: тот впоследствии утверждал, что потрачено было 60 тысяч долларов, а всю остальную сумму Дэвисон положил себе в карман. За 10 дней, выделенных Корманом, удалось снять самый дешевый фильм тех лет — «Бульвар Голливуд».

Уиллис сделал все ради «Друзей»