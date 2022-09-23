В Сети обсуждают предполагаемую любовницу мужа Нюши

С тех пор, как певица Нюша рассказала об измене супруга и том, что она его простила, в Сети строят предположения, с кем именно закрутил роман Игорь Сивов. Самая популярная версия — у телеграм-канала «Немалахов»: неверного мужа артистки админы подозревают в связи с Викторией Лопыревой. Дескать, они сошлись в Дубае и познакомились, получается, не без участия Нюши: певица, выбравшая для вторых родов дубайскую клинику, временно обосновалась в ОАЭ и подружилась с уже местной жительницей Викторией Лопыревой. В качестве улик телеграм-канал приводит регулярные лайки Сивова соблазнительным фотографиям Виктории в запрещенной сети и их совместные фото. Ситуацию усугубляет тот факт, что Лопырева, как известно, несвободная: она замужем за бизнесменом Игорем Булатовым.