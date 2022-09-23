Ольга Орлова объявила о беременности

Певица Ольга Орлова, воспитывающая единственного сына, долгое время мечтала о втором ребенке. И теперь в социальных сетях артистка поделилась радостной новостью с подписчиками.
Орлова опубликовала видео, на котором виден ее округлившийся живот, и подписала:
"Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь!"
Поклонники певицы, а также близкие и родные поздравляют ее с таким радостным событием и желают счастья и здоровья малышу.
Еще в 2021 Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия, который старше артистки на 10 лет и ведет непубличный образ жизни.
Ранее стало известно, что Сталлоне может потерять миллионы из-за развода с женой.