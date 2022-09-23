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2 часа назад

Певица Ольга Орлова объявила о беременности

Мария Иглина

Певица Ольга Орлова, воспитывающая единственного сына, долгое время мечтала о втором ребенке. И теперь в социальных сетях артистка поделилась радостной новостью с подписчиками.

Ольга Орлова объявила о беременности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Орлова опубликовала видео, на котором виден ее округлившийся живот, и подписала:

"Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь!"

Поклонники певицы, а также близкие и родные поздравляют ее с таким радостным событием и желают счастья и здоровья малышу.

Еще в 2021 Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия, который старше артистки на 10 лет и ведет непубличный образ жизни.

Ранее стало известно, что Сталлоне может потерять миллионы из-за развода с женой.

Звёзды,Ольга Орлова,
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