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2 часа назад

Боня высказала отношение к связям с женатыми мужчинами

Мослентаиещё 2

Отношение к связям с женатыми мужчинами высказала в беседе со StarHit телеведущая Виктория Боня.

Боня высказала отношение к связям с женатыми мужчинами
Фото: МослентаМослента

«В определенный момент, после одной истории с женатым, я дала себе слово, что для меня это табу. И после этого обещания на горизонте появился женатый парень, красавец, но я нашла в себе силы сказать ему "нет". И все, как отрезало!» — рассказала знаменитость.

Боня призналась, что женатых мужчин вообще не видит, их как будто не существует для нее.

«Если мужчина, проявляющий к тебе внимание, женат, у него есть два пути — услышать и понять или же завершить свои брачные отношения, если они действительно изжили себя», — отметила она.

Ранее россиянки назвали самые привлекательные качества мужчин. Две из трех (68 процентов) респонденток считают, что самое привлекательное в мужчине — интеллект.

Звёзды,Виктория Боня,
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