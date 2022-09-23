Волочкова рассказала, каких мужчин предпочитает в постели

"А то, что мое роскошное тело вызывает сексуальное влечение у молодых людей – это же здорово! Раньше королевы окружали себя придворными шутами, а у меня есть придворные [половые органы]", - заявила Волочкова. Балерина отметила, что ее хорошая растяжка помогает в интимной жизни.