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3 часа назад

Волочкова рассказала, каких мужчин предпочитает в постели

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих предпочтениях в мужчинах. Этим она поделилась в беседе с "Дни.ру".

Волочкова рассказала, каких мужчин предпочитает в постели
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артистка призналась, что не любит полных мужчин. Она объяснила, что из-за большого живота не видно мужского достоинства. Именно поэтому она предпочитает стройных, подтянутых и спортивных любовников.

"А то, что мое роскошное тело вызывает сексуальное влечение у молодых людей – это же здорово! Раньше королевы окружали себя придворными шутами, а у меня есть придворные [половые органы]", - заявила Волочкова. Балерина отметила, что ее хорошая растяжка помогает в интимной жизни.

По ее мнению, она выглядит "эротично". Ранее шоумен Рустам Солнцев заявил, что у Волочковой "бешенство того самого органа".

Звёзды,Рустам Солнцев,Анастасия Волочкова,
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