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1 час назад

Ким Кардашьян повторила образ Мэрилин Монро в тизере показа Dolce&Gabbana

Газета.Ru

Бизнесвумен и модель Ким Кардашьян повторила культовый образ актрисы Мэрилин Монро в тизере показа Dolce&Gabbana. Видео она опубликовала в социальных сетях. "Закуска перед шоу", — подписала Ким видео.

Ким Кардашьян повторила образ Мэрилин Монро
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В черно-белом видео Ким Кардашьян в облегающем черном платье с цветочным узором и корсетом позирует на заднем сиденье лимузина. В кадре она открывает пиццу с логотипом бренда.

Ролик стал тизером весеннего показа Dolce&Gabbana 2023 года во время Недели моды в Милане и предстоящей коллаборации Kim и итальянского бренда. В мае 2022 года звезда реалити-шоу Ким Кардашьян арендовала для Met Gala платье Мэрилин Монро. Но возвращено оно было в ненадлежащем виде: разошлось по швам, протерлось в нескольких местах и недосчиталось декоративных кристаллов. Кардашьян повредила культовый наряд Монро, в котором секс-символ 50-х пела Джону Кеннеди "С днем рождения, мистер президент" в 1962 году Ранее сообщалось, что Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян после секс-скандала.

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