Ким Кардашьян повторила образ Мэрилин Монро

В черно-белом видео Ким Кардашьян в облегающем черном платье с цветочным узором и корсетом позирует на заднем сиденье лимузина. В кадре она открывает пиццу с логотипом бренда.

Ролик стал тизером весеннего показа Dolce&Gabbana 2023 года во время Недели моды в Милане и предстоящей коллаборации Kim и итальянского бренда. В мае 2022 года звезда реалити-шоу Ким Кардашьян арендовала для Met Gala платье Мэрилин Монро. Но возвращено оно было в ненадлежащем виде: разошлось по швам, протерлось в нескольких местах и недосчиталось декоративных кристаллов. Кардашьян повредила культовый наряд Монро, в котором секс-символ 50-х пела Джону Кеннеди "С днем рождения, мистер президент" в 1962 году Ранее сообщалось, что Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян после секс-скандала.