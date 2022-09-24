Ханна рассказала, почему не раскрывает пол будущего ребенка

Месяц назад в Интернете появилась информация о том, что певица Ханна ждёт малыша от Павла Курьянова, директора лейбла Black Star. На данный момент пол второго ребёнка остаётся неизвестен.
Исполнительница рассказала ТНТ MUSIC, что эта информация является личной, поэтому ей обладают только они с супругом. Пока артистка не знает, будет ли сообщать эту новость поклонникам.
Напомним, что первый ребёнок у возлюбленных родился в 2018 году. Известно, что Ханна планирует продолжать работу до момента родов.