Ханна рассказала, почему не раскрывает пол будущего ребенка

Месяц назад в Интернете появилась информация о том, что певица Ханна ждёт малыша от Павла Курьянова, директора лейбла Black Star. На данный момент пол второго ребёнка остаётся неизвестен.

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

Исполнительница рассказала ТНТ MUSIC, что эта информация является личной, поэтому ей обладают только они с супругом. Пока артистка не знает, будет ли сообщать эту новость поклонникам.