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37 минут назад

Певица Ханна рассказала, почему не хочет раскрывать пол своего будущего ребенка

Моя Москва.онлайниещё 1

Месяц назад в Интернете появилась информация о том, что певица Ханна ждёт малыша от Павла Курьянова, директора лейбла Black Star. На данный момент пол второго ребёнка остаётся неизвестен.

Ханна рассказала, почему не раскрывает пол будущего ребенка
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Исполнительница рассказала ТНТ MUSIC, что эта информация является личной, поэтому ей обладают только они с супругом. Пока артистка не знает, будет ли сообщать эту новость поклонникам.

Напомним, что первый ребёнок у возлюбленных родился в 2018 году. Известно, что Ханна планирует продолжать работу до момента родов.

Звёзды,Павел Курьянов,
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