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1 час назад

Дочь Урганта снялась топлес и показала тату в виде Иисуса на спине

Газета.Ruиещё 2

Приемная дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе показала фото и видео, на которых она обнажена по пояс. На опубликованных в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) кадрах 22-летняя девушка демонстрирует изображение распятого Иисуса Христа на своей спине.

Дочь Урганта снялась топлес и показала тату
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Настоящее это тату или временный рисунок — неизвестно. Вероятно, на тату в виде Христа дочь Урганта вдохновил футболист Дэвид Бекхэм, на чьей спине также набито его изображение.

Ранее Эрика поделилась в соцсетях кадрами со съемки спортсмена для глянцевого журнала. С 2018 года Кикнадзе живет в Нью-Йорке и учится в престижной школе искусства и дизайна Parsons School of Design. Обучение там стоит около $50 тыс. в год. Ургант состоит в браке с Натальей Кикнадзе с 2007 года. От предыдущего брака у нее есть 25-летний сын Нико и 22-летняя дочь Эрика. Шоумен неоднократно говорил, что воспитывал их как родных. Ранее Ургант показал редкое фото младшей дочери Валерии в день ее рождения.

Звёзды,Наталья Кикнадзе,Иван Ургант,Дэвид Бекхэм,Иисус Христос,
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