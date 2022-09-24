Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
2 часа назад

Джорджа Клуни и его молодую жену заметили гуляющими под руку накануне годовщины брака

Газета.Ru

Гуляющих под руку Джорджа и Амаль Клуни заметили в Нью-Йорке накануне восьмой годовщины свадьбы. Об этом сообщает Daily Mail.

Джорджа Клуни и его молодую жену заметили гуляющими под руку
Фото: Газета.RuГазета.Ru

27 сентября 61-летний актер Джордж Клуни и его супруга, 44-летняя юристка Амаль, отметят восьмую годовщину брака. Накануне «жестяной» свадьбы супругов заметили на улицах Нью-Йорка. Джордж был одет в футболку-поло, джинсы и кроссовки, а Амаль — в платье с высоким горлом без рукавов и кожаные ботфорты. Супруги гуляли под руку, прятав взгляды под солнцезащитными очками.

Джордж и Амаль Клуни поженились в 2014 году, а в 2017-м у них родились двойняшки — дочь Элла и сын Александр. Супругов разделяет 17-летняя разница в возрасте.

Звёзды,Амаль Клуни,Джордж Клуни,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители