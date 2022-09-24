Джорджа Клуни и его молодую жену заметили гуляющими под руку

Гуляющих под руку Джорджа и Амаль Клуни заметили в Нью-Йорке накануне восьмой годовщины свадьбы. Об этом сообщает Daily Mail.

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27 сентября 61-летний актер Джордж Клуни и его супруга, 44-летняя юристка Амаль, отметят восьмую годовщину брака. Накануне «жестяной» свадьбы супругов заметили на улицах Нью-Йорка. Джордж был одет в футболку-поло, джинсы и кроссовки, а Амаль — в платье с высоким горлом без рукавов и кожаные ботфорты. Супруги гуляли под руку, прятав взгляды под солнцезащитными очками.